Названы трудности транспортировки вакцин от коронавируса

При доставке вакцин от коронавируса могут возникнуть проблемы, связанные с поддержанием необходимой температуры. Об этом рассказали врачи, сотрудники логистических компаний и лабораторий.

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что при малейшем колебании температуры эффективность вакцины снизится. Следить за температурным режимом нужно на протяжении всего этапа транспортировки препарата.

Ответственный за качество перевозки транспортной компании «Ритейл транспорт эдженси» Станислав Булыгин рассказал, что при нарушении температурного режима даже на одну минуту вакцина не подлежит применению. Эту проблему решают с помощью термокоробов. Они заполнены холодильными элементами и хорошо закрываются. По его словам, транспортные компании должны приспособиться к новым условиям. Ведь процесс хранения и перевозки препаратов в температурном режиме ниже минус 18 градусов — новый для специалистов.

Трудности с доставкой могут возникнуть, когда необходимо будет перевозить большие объемы груза на дальние расстояния автомобилями. У транспортировки в термокоробах существует недостаток: рост стоимости доставки за счет большого веса и объема груза. Такое мнение высказал заместитель генерального директора «Биокард Логистикс» Олег Байков. Он считает, что лучше всего перевозить вакцину в термоконтейнерах. Они поддерживают нужную температуру до четырех дней.

Россия начала масштабную вакцинацию от коронавируса педагогов и медиков. Уже привились жители подмосковных Люберец. Пункты вакцинации открыли в Солнечногорске, Дзержинском и других городах Московской области.