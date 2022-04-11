Названы три задачи фармы в России

Перед фармацевтическими производителями сейчас сразу несколько задач. Им нужно сохранить ассортиментную и ценовую доступность, рентабельность предприятий и выполнить госгарантии, которые государство дает россиянам, рассказал «360» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Мы сейчас решаем фактически триединую задачу: нам необходимо, с одной стороны, сохранить ассортиментную и ценовую доступность лекарственных средств для пациента; мы должны сохранить рентабельность предприятий, которые работают в фармацевтической отрасли и не дать им скатиться в убытки; и третье, мы должны выполнить те госгарантии, которые дает государство нашему населению, нашим пациентам», — отметил он.

Соответственно, те финансовые рычаги, которые озвучил сегодня Михаил Мишустин, послужат хорошим поводом для того, чтобы смелее двигались вперед фармацевтические предприятия, считает эксперт.

«У нас, например, остается вопрос ценообразования индексации цен для препаратов для препаратов низкого ценового сегмента, но тем не менее вот эти решения позволят не дать опустеть нашим полкам в аптеках, а соответственно это самые хорошие гарантии того, что у нас не повториться ажиотаж при покупке лекарств», — сказал Дмитриев.

Я могу сказать о тех трудностях, с которыми мы столкнулись уже, но которые мы, слава богу, решаем. Первое — это логистические вопросы. Понятно, что у нас закрыто небо, понятно, что не все страны быстро пропускают автотранспорт, и мы с этим сталкиваемся, поэтому понятно, что у нас увеличились и во временном и в ценовом плане логистические моменты, связанные с доставкой будь то лекарств, будь то вспомогательных веществ, упаковки и так далее из-за рубежа Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

По его словам, возникли и проблемы с картоном для упаковки. Так как компании всегда использовали отечественный картон, но с 2020 года введена система маркировки лекарств. Для нанесения QR-кода на упаковку требуется картон более высокого качества, потому что, на немелованном картоне QR-код расплывается.

«Поэтому сейчас мы столкнулись уже с той проблемой, что нам надо в экстренном порядке менять поставщиков картона, испытывать этот картон на возможность нанесения QR-кода с гарантией того, что он у нас не расплывется в дороге, не расплывется в холодильнике, будет читаемый и так далее. Поэтому вопросы определенные есть, и по стандартным образцам так называемым, но это те вопросы, которые мы решаем», — подвел он итог.