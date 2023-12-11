Общество 11 декабря 2023, 10:57 Названы три уязвимости российской экономики Аналитики РАН назвали три уязвимости российской экономики Unsplash

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Эксперты Российской академии наук назвали три главные уязвимости российской экономики, основываясь на опыте жизни Ирана в условиях санкций. Главными проблемами аналитики посчитали стагфляцию, «ловушку» бюджетного стимула и уязвимость «экономики сопротивления», сообщил РБК, ознакомившись с текстов в «Вестнике Института экономики РАН».

В статье отмечается, что российская рыночная экономика намного сильнее иранской, но развивается во многом в том же русле. Это касается и структуры введенных Западом санкций, и алгоритма сопротивления им. Авторы материала напомнили, что введение коллективных санкций против Ирана в 2011 году подорвало нефтяную отрасль и бюджет страны, Россия же справилась с кризисом, но тоже столкнулась с негативными последствиями в том или ином масштабе. Речь идет, в частности, о снижении нефтегазовых бюджетных доходов.

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Среди «трудно решаемых» проблем экономики сопротивления, с которыми может столкнуться Россия, эксперты назвали невозможность уйти от «сырьевой специализации», зависимость от альтернативных партнеров на фоне санкций и высокую инфляцию.

Аналитики указали также на риск стагфляции в качестве накопительного эффекта антироссийских санкций. Амплитуда стагфляционного тренда в России, предположительно, будет «более сглаженной», чем в Иране.

Кроме того, отмечается, что «длительная опора экономики на бюджетный стимул» может привести к разбалансированному росту, когда инвестиции и ресурсы будут перераспределять в пользу одних агентов за счет других. Увеличение инфляции требует наращивания бюджетных расходов на стимулирование экономического роста, и из-за этого рост цен разгоняется еще сильнее — возникает «макроэкономическая ловушка», добавили авторы материала.