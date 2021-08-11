Названы три способа обмана покупателей в магазине

Председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Головкова рассказала, как покупателей могут обмануть в супермаркетах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В первую очередь она посоветовала сразу проверять чек, не выходя из магазина. Продавец может пробить лишний товар, при этом далеко не всегда такое происходит случайно.

Также бывают ситуации, когда на полке написана одна цена, а на кассе называют другую и аргументируют это тем, что акция закончилась. В этом случае следует настоять на том, чтобы вам вернули разницу — продавцы обязаны это сделать.

Кроме того, часто дорогой товар кладут рядом с дешевым, чтобы покупатель перепутал ценники. В этом случае можно отказаться от покупки и написать жалобу в Роспотребнадзор.