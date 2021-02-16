Названы три самые дешевые съемные квартиры в Москве

Желающим снять квартиру в Москве в феврале пришлось выложить от 22 тысяч и выше. Стоимость аренды зависит от района, в котором расположен дом, наличия мебели и близости к метро.

Самой дешевой оказалась «однушка» в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Риелторы уточнили, что за эту квартиру придется платить 22 тысячи в месяц. Она меблирована и находится на втором этаже панельной 12-этажки в Загорьевском проезде. От станции метро «Царицино» до дома 20 минут езды. Общая площадь жилья составила 35 квадратных метров, девять из которых занимает кухня.

На втором месте среди самого недорогого съемного жилья в столице — однокомнатная квартира за 24 тысячи в месяц. 40 «квадратов» предлагают арендовать на пятом этаже панельной многоэтажки на улице Адмирала Лазарева. Метро «Улица Горчакова» — в пяти минутах ходьбы. Жилье специалисты назвали ухоженным и уютным, с мебелью и бытовой техникой. Нет только стиральной машины.

Замкнула тройку лидеров «двушка» за 25 тысяч рублей в Гольяново. В ней минимум мебели, но можно договориться с арендодателем о ее приобретении и о покупке бытовой техники. Квартира занимает площадь в 45 «квадратов», на кухню отведено семь, раздельный санузел.

По словам риелоторов, в сегменте «суперэконом» стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир иногда идентична.