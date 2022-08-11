Названы три приема, которые помогут сделать квартиру светлее

Квартиру можно сделать визуально светлее, используя несложные приемы дизайна. Как это сделать, рассказали «Дни.ру» со ссылкой на издание БелНовости.

Визуально осветлит квартиру интерьер в белых и нейтральных тонах. Светлая мебель, обои и отделка сделают жилище не только более светлым, но и визуально более просторным. При этом необязательно полностью отказываться от ярких предметов интерьера — можно сделать несколько цветных акцентов.

Чтобы дневной свет проникал в квартиру, днем обязательно нужно открывать шторы. При этом дизайнеры считают, что классические шторы визуально поглощают пространство и делают интерьер более массивным. От них можно отказаться в пользу светлых римских штор, которые стильно выглядят и «облегчают» интерьер.

Наконец, напротив светильника, торшера, лампы или окна можно установить большое зеркало. Этот нехитрый прием тоже придаст помещению ощущение дополнительного пространства и сделает его светлее.