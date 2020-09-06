Названы три причины активизации НАТО у российских границ

На первое место он поставил политическую ситуацию в Белоруссии, где несанкционированные акции протеста против действующего президента страны не прекращаются. Вторая причина — это желание Польши стать основным европейским союзником США в Европе, отодвинув с этого места Германию. Третьим пунктом политолог назвал усиление военной обороны России на Дальнем Востоке.

«Мы находимся прямо в подбрюшье США, у нас есть атомные подводные ракетные крейсеры, у нас есть ракеты. Америка с этой стороны не защищена», — заявил Ярулин. Он пояснил, что одного удара со стороны Аляски хватит, чтобы вся территория Штатов попала под обстрел.

Кроме того, на востоке Россия тесно сотрудничает с Китаем, который тоже представляет опасность для США.

Москва готова к ответу на усиление активности НАТО около своих западных границ. Войска находятся в боевой готовности, и с переброской их на место проблемы не возникнет. Но Россия не хочет обострять ситуацию в преддверии президентских выборов в США.

«Нас хотят подвести к гонке вооружения, но нам это ни к чему. Мы должны показать, что готовы реагировать на вызовы», — отметил эксперт.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении на завершении «Армейских игр — 2020» заявил, что НАТО усиливает свое присутствие в странах Восточной Европы. В частности, размещает системы противоракетной обороны, чем нарушает стратегический баланс сил в регионе. Кроме того, он отметил, что поведение американского флота в Черном море свидетельствует о желании усилить свои позиции в акватории.

По словам министра, западные СМИ усилили масштабную кампанию против России, необоснованно заявляя об агрессивной внешней политике. Эти слова подкрепляются заявлениями руководящего состава Североатлантического альянса.