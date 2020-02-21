Названы три главные цели в жизни российских мужчин. Обошлось без посадки дерева

Каждый мужчина в своей жизни должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Оказалось, что это не совсем так. Специалисты провели опрос и выяснили, что вместо зеленой кроны мужчины хотят видеть деньги.

«По данным Росстата три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными — это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье», — приводит ТАСС сообщение медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020.

При этом мужчины готовы много трудиться, чтобы жить со своей семьей и быть в браке с возлюбленной, но представители сильного пола хотят получать хорошие деньги за свою работу.

Как показал опрос, 58,6% мужчин уверены, что секрет счастливой семейной жизни заключается в регистрации брака. Еще 31,4% респондентов назвали регистрацию отношений желательным мероприятием. Не видят необходимости жениться только 10% мужчин.

«Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих», — отметили в медиаофисе.

Причиной, почему не получается стать отцами, назвали трудности с материальным положением и жильем. Неуверенность в завтрашнем дне мужчины тоже упоминали.

Тем временем совсем скоро наступит 23 Февраля. Как рассказал солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ Владимир Самсонов, самым лучшим подарком для мужчин будут инструменты или хорошая туалетная вода.