Названы три главные профессии будущего

В мире появляются новые специальности, аналогов которым раньше не было. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества, считает экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» бизнесмен Рубен Варданян. В беседе с РБК он перечислил главные профессии будущего.

«Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать?» — сказал Варданян.

По его мнению, в скором времени будут востребованы те, кто умеет объединять усилия специалистов из разных сфер. В качестве примера Варданян назвал профессию «толмача». Это слово получило новое значение — переводчик «с русского на русский», который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.

Другой профессией будущего бизнесмен назвал «синтезатора данных» — это специалист, который оперирует большими объемами данных, анализирует их и находит им применение.

Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях — все эти профессии трансформируются, считает Варданян.

«Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться «специалист по взаимодействию талантливых людей», — отметил бизнесмен. Названия профессий, по его мнению, будут меняться, также как и их функциональное наполнение.

Процесс обучения в российских колледжах в ближайшее время может кардинально измениться. В Минпросвещения решили обновить перечень профессий и специальностей в этих учебных заведениях. Как ожидается, список станет вдвое короче.