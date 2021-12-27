Названы тренды в праздновании корпоративов в 2021 году

Пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский рассказал NEWS.ru, какие способы отмечания новогодних корпоративов популярны в этом году. Многие компании стараются сделать сотрудников непосредственными участниками развлекательной программы.

Например, часто к корпоративу готовят небольшой спектакль, актерами в котором являются сами сотрудники, или устраивают игры по мотивам шоу «Голос». Для этого могут пригласить профессионального режиссера или педагогов по вокалу.

Кроме того, не теряют своей популярности тематические костюмированные корпоративы.

«Традиционно, когда выходят знаковые фильмы, многие стараются повторить эти фильмы в качестве корпоративной тематики. В этом году таких фильмов не было, и многие используют старые тематики. „Великий Гэтсби“ — эстетика казино 20-х годов — одна из самых популярных тематик. Ещё популярна тематика будущего — со всеми технологиями, дополненной реальностью. Снизилась по востребованности советская тематика, она была популярна, когда вышел фильм „Стиляги“», — рассказал Грушевский.