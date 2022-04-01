Названы товары, которые в ближайшие месяцы могут стать дефицитными

Особых проблем с продуктами в России не ожидается, а вот ряд импортных товаров и привычные услуги могут стать дефицитными. Об этом рассказал глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.

По его словам, точно предсказать, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть с полок магазинов, сложно. Он объяснил в беседе с агентством «Прайм» это тем, что процесс введения Западом санкций против России еще не завершен.

Конкретика по товарам, по мнению Янина, зависит от того, какие зарубежные компании и насколько жестко будут ограничены в праве работать в РФ.

Проблем с продовольствием, по его мнению, скорее всего, не следует ожидать. Поступать с перебоями могут товары западных компаний. Это относится к технике, электронике и комплектующих для них.

Сокращение авиарейсов по России также не исключено. Янин объяснил, что это возможно ввиду удорожания билетов. Кроме того, также уменьшится число доступных для туристов стран. Собеседник агентства отметил, что с учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой. Также, по его словам, «могут быть самые неожиданные истории в области страхования».

Эксперты туристического рынка отметили небывалый спрос на отдых в Абхазии. Рост количества бронирований в последние недели составил от 15 до 30%. Такое положение дел может привести к повышению цен и нехватке номеров. Уже весной прогнозируют недостаток мест в отелях и рост цен.