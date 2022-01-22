Названы топ-5 привычек, которые спасут водителю жизнь на дороге

Прежде чем сесть за рубль каждый водитель должен визуально проверить давление в шинах. Это одна из пяти главных привычек водителей, считает руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.

Пристегиваться в машине — это еще одно действие, которое входит в пятерку главных привычек любого водителя. В беседе с агентством «Прайм» Червяков отметил, что во время движения важно не отвлекаться от дороги на еду, курение или разговоры по телефону. Он рекомендовал съехать на обочину и остановиться, если нужно поговорить.

Водитель должен помнить про необходимость регулярного техосблуживания машины. Также Червяков отметил правильное положение рук на рулевом колесе. Эта привычка, по его словам, оказывает серьезное влияние на процесс вождения.

«Оно позволяет максимально быстро и оперативно вращать рулем и реагировать в условиях внештатной ситуации», — объяснил Червяков.

Он напомнил, что установленные правила по положению рук во время движения авто описаны во всех учебниках по вождению. Эти знания позволят водителю спасти свою жизнь и жизнь пассажиров в критической ситуации, объяснил Червяков, поскольку водителю понадобится меньше времени на лишние действия и он сможет совершить маневр.

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