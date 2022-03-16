Названы точные сроки выхода России из Совета Европы

Окончательно разорвать отношения с Советом Европы Россия сможет только осенью 2022 года. Об этом в беседе с изданием «Политика сегодня» рассказал руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

«Сейчас Россия должна денонсировать устав Совета Европы и Европейскую конвенцию по правам человека. Какое-то время это займет. Хотя в Госдуме уже сказали, что ждут, когда документ поступит. Соответственно, быстро все это могут сделать», — сообщил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе России из организации. До этого большинство участников проголосовали за приостановку членства РФ.