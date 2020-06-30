Названы точные даты Всероссийской переписи населения

В 2021 году в РФ проведут Всероссийскую перепись населения. На нее отведут целый месяц — мероприятие намечено на апрель.

Даты проведения переписи указаны в постановлении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения», — говорится в документе.

Листы для Всероссийской переписи населения — 2021. Фото: «ВКонтакте»

Перепись должны были провести в октябре 2020 года. Ее решили сдвинуть на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Формат для переписи выбрали многоканальный — такое делают впервые.

У Россиян будет возможность самостоятельно отметить себя и свою семью на Госуслугах, посетить для переписи МФЦ или стационарные переписные участки.