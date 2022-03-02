Названы точные даты повышения пенсий в 2022 году

Пенсии для разных групп граждан в России проиндексируют 1 апреля, 1 августа и 1 октября. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров индексируются по состоянию на 1 января каждого года. Они были проиндексированы на 8,6%. С 1 апреля происходит увеличение социальных пенсий на 7,7%», — рассказал она Ura.ru.

По ее словам, пенсии для работающих повысят 1 августа. Однако выплачивать их будут только после того, как человек перестанет работать. Бессараб отметила, что это большая проблема, которую регулярно обсуждают в обществе.

Она напомнила, что с 1 октября больше будут получать и военные на пенсии.

«Они индексируется вместе с денежным довольствием военнослужащих. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 74% и будет, я думаю, еще раз проиндексирован», — объяснила парламентарий.

В конце февраля стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении выплат военным пенсионерам на 8,6%.