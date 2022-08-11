Названы стройматериалы, которые подешевели больше всего

Технический директор компании «ПроГород» Алексей Васильев рассказал, что арматура, металлопрокат и древесина подешевле сильнее остальных стройматериалов. Об этом сообщила НСН.

По его словам, это повлияет на рынок в целом, в частности, на стоимость квартир. Также Васильев отметил, что из-за санкций в строительной сфере есть некоторые проблемы.

«Не до конца решен вопрос с системами автоматизации, но ситуация не катастрофическая», — заключил эксперт.