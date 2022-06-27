Названы страны, в которые россияне чаще всего отправляют письма и посылки

Письма и посылки из России чаще всего отправляют в Китай. Об этом RT рассказали в пресс-службе «Почты России».

На Китай приходится 15% всех почтовых отправлений. Следующими в рейтинге идут США (13%), Израиль (9%), Германия (6%) и Казахстан (5%).

«Если в прошлом году США занимали первое место с 20%, то сейчас спустились на второе, а Китай занял лидирующую позицию, поднявшись с пятой строчки», — отметили в государственной компании.