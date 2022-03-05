Названы страны, которые продолжат поставлять одежду в РФ

Многие европейские бренды одежды приостановили поставки в Россию. Однако вскоре часть из них вернутся, а место других на рынке займут поставщики из Турции, Белоруссии и Китая, рассказали «ФедералПресс» специалисты.

«На мой взгляд, многие из приостановивших работу компаний позже вернутся на этот рынок, по мере деэскалации геополитической ситуации», — считает аналитик Василий Карпунин.

Если кто-то и не вернется, их место займут другие. Многие российские бренды воспользуются возможностью занять освободившуюся нишу, кроме того, продолжатся поставки из не европейских стран.

«Крупнейшие поставщики одежды в России — Турция и Китай. Международные бренды одежды могут отказаться от поставок в Россию, но это не изменит обеспеченность населения одеждой. Она даже станет дешевле, потому что одежда без бренда стоит в разы меньше, чем брендовая», — рассказал Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал».