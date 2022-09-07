Названы станции метро в Петербурге, которые откроются до 2030 года | 360°

Общество 07 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Названы станции метро в Петербурге, которые откроются до 2030 года

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Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский перечислил станции метро, которые откроются в Санкт-Петербурге до 2030 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

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К 2024 году в городе появятся три станции метро: «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект». К 2026 году на оранжевой ветке откроется станция «Театральная». В 2027 году «Шуваловский проспект» появится на фиолетовой ветке, а на зеленой — «Богатырская» и «Зоопарк». К 2030 году коричневая ветка получит восемь станций — от «Сосновой Поляны» до «Обводного канала», а оранжевая — «Кудрово».

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