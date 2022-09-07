Названы станции метро в Петербурге, которые откроются до 2030 года | 360°

Все новости

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Реклама

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Общество

07 сентября 2022, 13:22

Названы станции метро в Петербурге, которые откроются до 2030 года

Читать 360tv в

Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский перечислил станции метро, которые откроются в Санкт-Петербурге до 2030 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Реклама

К 2024 году в городе появятся три станции метро: «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект». К 2026 году на оранжевой ветке откроется станция «Театральная». В 2027 году «Шуваловский проспект» появится на фиолетовой ветке, а на зеленой — «Богатырская» и «Зоопарк». К 2030 году коричневая ветка получит восемь станций — от «Сосновой Поляны» до «Обводного канала», а оранжевая — «Кудрово».

Санкт-Петербург

Метро

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама