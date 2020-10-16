Названы сроки запуска производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

«Производство вакцины „ЭпиВакКорона“ будет начато на базе ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP (международного стандарта — прим. ред.) производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от 2019-nCoV. Препарат создали специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в первый день 2021 года.

Сейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи. В тестировании примут участие 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет. Чтобы досконально изучить безопасность и эффективность препарата, некоторым участникам испытаний дадут плацебо.