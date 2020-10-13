Названы сроки запуска движения по ЦКАД-3

«Мы обещали, что мы откроем третий [ЦКАД] в октябре, будем стремиться к тому, чтобы октябрь — самое начало ноября это было сделано», — приводит агентство слова министра.

Дитрих добавил, что основные участки дороги откроют до конца 2020 года, однако некоторые из них останутся незаконченными.

Строить Центральную кольцевую автодорогу начали еще в 2014 году. Общая протяженность этой трассы составит более 330 километров. Она пройдет параллельно МКАД на расстоянии 50 километров. Новая дорога отведет грузовой и пассажирский трафик в обход Москвы и уменьшит нагрузку на выезды из столицы, МКАД и дороги городов Подмосковья.