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    21 июня 2021, 13:56

    Названы сроки выхода на рынок первых партий «Спутника Лайт»

    Ольга Назаркина

    Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот после 25 июня. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Названы сроки выхода на рынок первых партий «Спутника Лайт»

    По его словам, «Спутник Лайт» удобно использовать для ревакцинации. На рынок препарат будет выведен в течение ближайшей недели.

    «Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов. Сейчас, после 25 июня, начнут первые серии выходить в гражданский оборот», — уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

    «Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Ранее в России были разрешены к использованию три отечественные вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

    «Спутник Лайт» представляет однокомпонентную версию препарата «Спутник V». Антиген-специфические антитела вырабатываются на 28-й день после прививки. Эффективность вакцины составляет около 80%.

    Ранее медики посоветовали не откладывать вакцинацию из-за жаркой погоды. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «360» заявила, что аномально теплая погода никак не повлияет на вакцинированных людей. После прививки, по ее словам, нужно будет некоторое время поберечься от солнечных лучей и не загорать.