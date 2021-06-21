Названы сроки выхода на рынок первых партий «Спутника Лайт»

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот после 25 июня. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, «Спутник Лайт» удобно использовать для ревакцинации. На рынок препарат будет выведен в течение ближайшей недели.

«Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов. Сейчас, после 25 июня, начнут первые серии выходить в гражданский оборот», — уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Ранее в России были разрешены к использованию три отечественные вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

«Спутник Лайт» представляет однокомпонентную версию препарата «Спутник V». Антиген-специфические антитела вырабатываются на 28-й день после прививки. Эффективность вакцины составляет около 80%.

Ранее медики посоветовали не откладывать вакцинацию из-за жаркой погоды. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «360» заявила, что аномально теплая погода никак не повлияет на вакцинированных людей. После прививки, по ее словам, нужно будет некоторое время поберечься от солнечных лучей и не загорать.