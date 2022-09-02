Общество 02 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Картошку фри вернут в рестораны «Вкусно — и точка» в сентябре Сеть «Вкусно — и точка» вернет картошку фри в меню ресторанов в сентябре Wikipedia

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Пропавший из сети ресторанов «Вкусно — и точка» картофель фри вернется в меню в течение сентября. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили в пресс-службе компании.

В сети подчеркнули, что внешний вид блюда немного изменится. Палочки станут крупнее из-за особенностей сортов, которые предоставили заграничные поставщики.

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«Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции», — заявили в пресс-службе.

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Представители компании подчеркнули, что уже получили положительные отзывы от посетителей о вкусе новой картошки фри.

О приостановке продаж картофеля фри и картошки по-деревенски сеть «Вкусно — и точка» сообщила в начале июля.

В пресс-службе компании пояснили, что причиной стал неурожай особых сортов картофеля в России. При этом там напомнили, что бывший собственник — компания McDonald’s — закупал продукты только у местных производителей. Быстро найти иностранных поставщиков оказалось невозможно.

Заявление сети опровергли в Министерстве сельского хозяйства России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что отечественный рынок полностью обеспечен картофелем. Дефицита нет, как и потребности в импортных поставках.

Сеть «Вкусно — и точка» сменила ушедшую из России компанию McDonald’s. Новым владельцем стал предприниматель Александр Говор, бывший франчайзи сети. Он провел полный ребрендинг и изменил названия блюд в меню.

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