Общество 20 июня 2023, 14:36 Названы сроки возвращения Decathlon в Россию Mash: магазины Decathlon откроются в России в октябре 2023 года под новым названием РИА «Новости»

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Французская сеть спортивной экипировки Decathlon вновь заработает в России в октябре под новым названием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, в России начнут работу 30 магазинов. Название пока неизвестно. Наиболее вероятными вариантами является «Десятиборье», «ДК» и dec.

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Кроме того, на полках бутиков изменится и ассортимент.

Компания Decathlon объявила об уходе из России летом прошлого года в связи с проведением специальной операции на Украине и санкционной политикой западных государств.

В январе сообщалось, что руководство Decathlon продаст свои российские активы, писал RT. Одними из вероятных покупателей называли ливанский холдинг Azadea Group и турецкую FLO Retailing.

Decathlon является крупнейшим в мире продавцом и производителем в мире спортивных товаров. Сейчас в России осталось 28 магазинов компании.