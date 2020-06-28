Названы сроки восстановления спортивной жизни в Москве после пандемии

«Бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение, спорт быстро восстановится в городе», — рассказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что Москва это молодежный город. В столице живут около 2,5 миллиона человек от 14 до 30 лет.

В столице ввели жесткие ограничительные меры из-за пандемии нового вируса в конце марта. В мегаполисе практически ничего не работало, кроме продуктовых магазинов, больниц и транспорта. Люди более двух месяцев прожили в режиме строгой самоизоляции. Без особой нужды на улицу выходить было нельзя, а чтобы проехаться на метро или такси необходимо было оформить электронный пропуск.

К началу лета ситуация с 2019-nCoV стала стабилизироваться. В России начали поэтапно отменять ограничения. В Москве с 23 июня открылись кафе и рестораны, фитнес-центры и детские сады. Об этом сообщил телеканал «Царьград».