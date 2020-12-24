Названы сроки решения проблемы водоснабжения в Крыму

«Если говорить о сроках, проблема будет решена в течение трех-четырех лет. Где-то в районе 2024 года окончательно будет закрыт вопрос устойчивого водообеспечения Крыма. Только в комплексе будет решена проблема», — отметил сенатор.

По его словам, это будет сделано за счет опреснительных установок, бурения новых скважин и экономии водопотребления. Кроме этого, будут отремонтированы системы водопровода, и появятся новые естественные водохранилища.