Названы сроки презентации новой Российской орбитальной станции

Макет перспективной Российской орбитальной станции первыми увидят участники и гости Международного военно-технического форума «Армия-2022», который состоится в Подмосковье с 15 по 21 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации „Роскосмос“ на Международном военно-техническом форуме „Армия-2022“ <...> в конгрессно-выставочном центре „Патриот“ в подмосковной Кубинке», — рассказали в госкорпорации.

На стенде ракетно-космической корпорации «Энергия» появится дополнительная информация о новой орбитальной станции. Пока продолжается эскизное проектирование.

Также посетители форума увидят робототехнический комплекс «Маркер», разработанный НПО «Андроидная техника» и выдержавший тестирование в качестве комплекса охраны на космодроме Восточный. Кроме того, зрителям покажут макеты ракет-носителей — «Рокота-М», «Союза-2», «Союза-5», «Протона-М» и других, макеты разгонных блоков, космических аппаратов, макеты МКС, пилотируемого корабля «Союз МС».

«Также будет продемонстрирована продукция предприятий Роскосмоса в рамках программы диверсификации, в частности лечебные барокамеры, макет флота гидроразрыва пласта и модель монорельсовой транспортной системы», — отметили в Роскосмосе.

В рамках форума «Армия-2022» планируется 289 мероприятий более чем в 30 регионах России. В них примут участие военные делегации 72 стран.