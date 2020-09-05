Названы сроки пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса в Москве

«Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — сообщил градоначальник.

Собянин добавил, что массовая вакцинация представителей группы риска — медиков, учителей, работников торговли, ЖКХ, правоохранительных органов — начнется в конце 2020 года или начале 2021 года. Промышленное производство препарата начнется не раньше декабря.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первая партия вакцины от коронавируса поступила в три столичные поликлиники для пострегистрационных испытаний. Для хранения препарата закупили морозилки, которые могут поддерживать температуру до -40 градусов, пишет «Газета.ru».

В третьем этапе тестирования российской вакцины от 2019-nCoV примут участие 40 тысяч добровольцев. Среди них будут люди старше 60 лет.