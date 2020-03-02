Названы сроки перерасчета услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления из-за аномально теплой зимы пересмотрят. Снижение платы за этот сезон россияне увидят к концу 2020 года. Это коснется только тех сограждан, кто платит за отопление по нормативам.

Как пишут «Известия», все тарифы на тот или иной отопительный месяц рассчитывают с учетом затрат за тот же период в прошлом отопительном сезоне. Получается, что осенью 2020 года, когда в квартиры снова подадут тепло, стоимость этой коммунальной услуги будет меньше.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что стоимость отопления для россиян, которые платят не по счетчикам, пересмотрят из-за теплой зимы. В России сейчас плату за отопление начисляют двумя способами — по общедомовым счетчикам и небольшими суммами в течение всего года, исходя из среднемесячного объема тепла. В первом случае никто ничего не переплачивает. Во втором — стоимость необходимо пересчитать. Плата за услуги ЖКХ с июля 2020 года вырастет на 4% Индексация тарифов далее будет проходить каждый год.