Названы сроки отмены масочного режима в России

Россияне смогут снять защитные маски не раньше января 2021 года. Коронавирус пока продолжает циркулировать на территории России, хотя распространение инфекции удалось взять под контроль. Пока отказываться от СИЗ нельзя.

«На мой взгляд, маски — это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса. <…> Постепенно от них можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно», — рассказал сайту kp.ru вирусолог Александр Лукашев.

Собеседник добавил, что Россия уже прошла примерно половину пути к победе над коронавирусом. Вторая половина будет проще.

«Чем больше иммунная прослойка, тем менее строгие и интенсивные мероприятия нужны, чтобы сдерживать вирус», — подчеркнул Лукашев. Решающим шагом в победе над инфекцией будет ввод вакцины в широкий оборот.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что популяционный иммунитет россиян к 2019-nCoV превысил 20%. Специалисты ведомства обследовали уже 72 тысячи человек. 31 августа начался второй этап тестирования на иммунитет к новому вирусу в четырех субъектах РФ.