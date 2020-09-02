Названы сроки отмены масочного режима в России
«На мой взгляд, маски — это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса. <…> Постепенно от них можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно», — рассказал сайту kp.ru вирусолог Александр Лукашев.
Собеседник добавил, что Россия уже прошла примерно половину пути к победе над коронавирусом. Вторая половина будет проще.
«Чем больше иммунная прослойка, тем менее строгие и интенсивные мероприятия нужны, чтобы сдерживать вирус», — подчеркнул Лукашев. Решающим шагом в победе над инфекцией будет ввод вакцины в широкий оборот.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что популяционный иммунитет россиян к 2019-nCoV превысил 20%. Специалисты ведомства обследовали уже 72 тысячи человек. 31 августа начался второй этап тестирования на иммунитет к новому вирусу в четырех субъектах РФ.