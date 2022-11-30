Общество 30 ноября 2022, 01:46 Названы сроки открытия нового терминала в аэропорту Сочи Новый терминал аэропорта Сочи введут в эксплуатацию к 2026 году РИА «Новости»

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Новый терминал в аэропорту Сочи заработает к 2026 году, сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов. Его процитировал ТАСС.

«В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры», — добавил он.

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Аэропорт Сочи входит в пятерку воздушных гаваней России по объему пассажиропотока в год. Он принимает самолеты 40 авиаперевозчиков, которые совершают перелеты по 60 внутренним и международным направлениям.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта продлило до 3 декабря ограничения полетов в 11 городов. В их числе Симферополь, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар. Путешественники смогут добраться в эти города сухопутным транспортом.