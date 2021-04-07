Названы сроки отключения отопления в Москве

Батареи в квартирах Москвы снова станут холодными в мае. Отопление отключат, когда на улице установится температура воздуха не ниже восьми градусов.

Сроки отключения назвал в интервью «Российской газете» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно, в мае. Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше восьми градусов», — пояснил чиновник.

Бирюков напомнил, что в прошлом году отключения горячей воды начались только в июле. Сроки сдвинули, поскольку жители столицы находились дома на самоизоляции.

К новому сезону московские службы ЖКХ подготовятся к 1 сентября. К указанному сроку проведут все необходимые работы. В прошлый раз на ремонт и профилактику было менее двух месяцев.

«В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме», — заметил заммэра.

Бирюков пояснил, что подобное положение дел приводит к дополнительным расходам у инженерных компаний. Специалисты вынуждены переносить отпуска и оставаться без отдыха. Поэтому к зиме город подготовят «как положено».