Названы сроки окончания дистанционного обучения в российских вузах

Российским студентам пока не стоит ждать возвращения в аудитории и встречи с однокашниками. Высшие учебные заведения продолжат работать дистанционно и после 1 июня. Все зависит от решения властей по отмене ограничений.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ Министерства науки и высшего образования России, руководители всех подведомственных вузов должны будут и дальше обеспечить реализацию образовательных программ дистанционно. Онлайн будет проходить и вся промежуточная аттестация.

В министерстве постановили, что не должно быть кампусов учащихся, кроме тех, кто живет в общежитии. Запрет снимут, когда власти решат снять ограничения из-за пандемии коронавируса.

В приказе говорится, что прием новых студентов в российские вузы в этом году также пройдет в дистанционном формате. Исключение составят только творческие высшие учебные заведения. Абитуриенты в них будут поступать очно, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Вузы будут сами решать, на какие специальности принимать при личной встрече.