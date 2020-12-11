Названы сроки начала весенней сессии Госдумы

Согласно проекту постановления о распорядке работы Госдумы, до 17 января законодатели будут работать с избирателями в регионах. 18 января начнется первая неделя пленарных заседаний. С 26 апреля по 9 мая парламентарии также будут работать в субъектах. С 28 июня по 4 июля пройдет последняя сессия пленарных заседаний.