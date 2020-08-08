Названы сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовой вакцинации россиян от коронавируса этой осенью не будет. Сначала нужно будет провести расширенные испытания. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава России Вадим Тарасов.

«Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать, — это невозможно. Расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше: смотреть, как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться», — приводит газета «Взгляд» слова Тарасова.

Собеседник издания добавил, что для массового производства вакцины необходимо подготовить технологические площадки, а на это уйдет несколько месяцев.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, кого первыми будут прививать от 2019-nCoV в России. По его словам, прежде всего вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть уязвимые слои населения. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что делать прививку от нового вируса будет нельзя аллергикам и людям, которые плохо себя чувствуют. Об этом пишет Ura.ru.