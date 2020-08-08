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    08 августа 2020, 18:22

    Названы сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

    Андрей Иванов

    Массовой вакцинации россиян от коронавируса этой осенью не будет. Сначала нужно будет провести расширенные испытания. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава России Вадим Тарасов.

    «Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать, — это невозможно. Расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше: смотреть, как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться», — приводит газета «Взгляд» слова Тарасова.

    Собеседник издания добавил, что для массового производства вакцины необходимо подготовить технологические площадки, а на это уйдет несколько месяцев.

    Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, кого первыми будут прививать от 2019-nCoV в России. По его словам, прежде всего вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть уязвимые слои населения. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что делать прививку от нового вируса будет нельзя аллергикам и людям, которые плохо себя чувствуют. Об этом пишет Ura.ru.

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