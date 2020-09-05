Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовую вакцинацию от коронавируса в Москве планируется начать в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

По словам чиновника, именно в этом время начнется промышленное производство вакцины. Однако некоторые партии препарата уже поступят в текущем году, они будут использованы для вакцинации групп риска.

Накануне Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что сделал прививку от коронавируса.

Глава столицы подчеркнул, что чувствует себя нормально, и выразил надежду, что так и будет продолжаться. По словам Собянина, главным для него стало то, что вакцинация дала уверенность в правильности действий властей, уточнило Ura.ru.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщи президент РФ Владимир Путин. Российский препарат «Спутник V» показал свою эффективность и прошел все необходимые проверки.