Общество 14 марта 2023, 20:21 Названы сроки и условия газификации городов Бурятии и Забайкалья Глава «Газпрома» Миллер заявил о возможности газификации Забайкалья и Бурятии к 2030 году РИА «Новости»

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Проведение газа в населенные пункты Забайкалья и Бурятии возможно к 2029–2030 годам при условии, если до конца текущего года примут решение по инвестициям в строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию городов Дальнего Востока.

Глава корпорации отметил, что по итогам совещания окончательным сроком проведения газификации двух дальневосточных регионов стало 1 января 2032 года. Миллер подчеркнул, что работы могут завершиться раньше.

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Глава «Газпрома» пояснил, что появление газа в Улан-Удэ и Чите возможно только при отведении из нового магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», который можно ввести в строй за пять с половиной лет.

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«Соответственно, как только принимается окончательное инвестиционное решение, начинается отсчет времени. Если такое окончательное инвестиционное решение будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029-2030-й», — заявил Миллер.

Он добавил, что максимальные объемы газа, потребляемого Бурятией и Забайкальским краем, составят 3,5 миллиарда кубометров.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на совещании по развитию городов Дальнего Востока подчеркнул, что магистральные газопроводы в Бурятии и Забайкальском крае должны появиться в ближайшие 10 лет. Глава государства отметил, что это решение назрело уже давно.

Он добавил, что на основе поставок газа также необходимо обеспечить жителей регионов электроэнергией, чтобы удовлетворить растущий спрос. Это нужно учитывать в планах по развитию экономики населенных пунктов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале подготовки к строительству газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Востока» в середине февраля этого года. Он подчеркнул, что оба трубопровода пройдут через территорию Монголии в Китай.