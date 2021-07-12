Названы сроки для накопления миллиона рублей в разных регионах России

В силу различий в уровне доходов россиян в одних субъектах федерации накопить миллион проще, чем в некоторых других. Причем быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе.

В исследовании РИА «Новости» эксперты составили рейтинг российских регионов, где быстрее заработать миллион рублей. Основной показателем в распределении мест стало количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой.

Наилучшая ситуация с этой возможностью — на Чукотке. Там, по данным исследования. Можно накопить миллион рублей за 7,8 года. Вторая строчка у ЯНАО, здесь среднестатистический работник может собрать эту сумму за 8,6 года. Лидерство этих регионов, как считают эксперты, определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях.

Третье и четвертое место у Ненецкого автономного округа и Магаданской области. В этих регионах срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года.

Замыкает пятерку лидеров Москва. В столице накопить миллион можно за 11 лет.

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет», — сказано в пояснительной записке к материалам исследования.

Рейтинг замыкают кавказские регионы. В Карачаево-Черкесии накопить миллион, по результатам исследования, можно за 24,1 года, в Северной Осетии за 24,3 года, а в Кабардино-Балкарии за 24,7 года.