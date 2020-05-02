Названы срок и условия послабления ограничений в Москве

Власти не исключили ослабление жестких ограничений в Москве к середине мая. Это произойдет в одном случае — если ежедневный прирост зараженных начнет снижаться.

«Если мы увидим к середине мая, что нагрузка спадает, тогда можно подумать о мерах послабления в связи с коронавирусом», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что со следующей недели в Московском метрополитене начнут продавать медицинские маски. До этого на некоторых станциях появились санитайзеры.

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 5358 человек. Всего в столице зафиксировали 62 658 инфицированных. 695 инфицированных умерли от болезни COVID-19. Выздоровели 6374 пациента.

2 мая отметили рекордный прирос заразившихся в целом по России — 9623 жителя. С начала пандемии медики нашли коронавирус у 124 054 человек.В Минздраве отметили, что сложившуюся ситуацию с распространением 2019-nCoV нельзя назвать стабильной. Рост числа инфицирован в министерстве связали с безответственностью людей, которые не соблюдают режим самоизоляции.