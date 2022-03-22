Названы способы защиты машины от угона

Чтобы защитить автомобиль от угона, нужно принять комплекс мер: купить страховку, установить электронные и механические средства защиты, передала «Вечерняя Москва». Заместитель главного редактора проекта Motor1, автоэксперт Юрий Урюков рассказал, что можно сделать.

В первую очередь, особенно если автомобиль относительно новый, нужно оформить на него страховку. Из механических же способов защиты авто самым эффективным являются блокиаторы на руль.

«Не для всех автомобилей они есть, не для всех подходят, но чем больше рубежей защиты, тем лучше. Есть блокираторы на колеса, которыми пользоваться в обычной жизни не очень удобно. Разнообразие существует: некоторые умельцы на машинах старого выпуска могут выкручивать свечу зажигания. Это дедовские методы, которые тем не менее актуальны и не позволяют быстро похитить автомобиль», — рассказал эксперт.

Кроме того, для дополнительной защиты стоит приобрести GPS-трекер или спутниковую систему слежения. Однако эти системы не работают там, где нет сигнала сети, чем иногда пользуются угонщики.