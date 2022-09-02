Россиянам объяснили, как быстро вернуться в рабочий режим после отпуска

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Психолог Квитко рассказала, как войти в рабочий режим после отдыха

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После отпуска, чтобы легче войти в рабочий ритм, первым делом нужно наладить режим сна и питание. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Светлана Квитко.

«В первые рабочие дни важно именно войти в ритм, а не влететь. Спланируйте свой график так, чтобы иметь возможность входить в ритм более спокойно», — посоветовала психолог.

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Восстанавливать режим сна нужно начинать за несколько дней до начала работы. Особенно важно уделить этому внимание тем, кто ездил на отдых в другой часовой пояс, написало ИА НСН.

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Начинать работать нужно постепенно — по возможности, не стремиться выполнить всю работу сразу, а распределить задачи на несколько дней. В противном случае есть риск столкнуться с выгоранием. Специалист отметила, что возвращаться с отдыха стоит как минимум за несколько дней до работы.

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