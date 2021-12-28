Названы способы уберечь новогоднюю елку от кота

Владельцы кошек не всегда решаются наряжать елку на Новый год. Этот атрибут праздника является излюбленным объектом посягательств пушистых питомцев. Как одновременно сберечь ель, животное и праздник, рассказал «Московский комсомолец».

Издание советует при выборе новогоднего дерева отдавать предпочтение искусственному дереву небольшого размера. Его лучше всего установить в углу комнату или в отдалении от полок и шкафов, откуда кот может прыгнуть на елку. При этом основание дерева лучше всего зафиксировать.

После установки не следует сразу наряжать елку. Лучше оставить ее на несколько дней, чтобы животное привыкло. Однако на время украшения питомца из комнату лучше удалить.

Игрушки лучше всего выбирать пластиковые. Закрепить их следует на верхних и средних ветвях таким образом, чтобы они не раскачивались. Идеальным вариантом для фиксации является проволока. Провода от гирлянд стоит спрятать, а мишуру и дождик лучше не доставать совсем, если кот их съест. Последствия могут быть самые печальные.

Также оградить ель от посягательств животного поможет разложенная вокруг дерева фольга, обработанная раствором с цитрусовым запахом. Для этого следует взять 50 миллилитров воды и добавить несколько капель эфирных масел с запахом лимона или апельсина. Большинство котов не любят этот аромат, но подействовать это может не на всех.

Если кот попытается забраться на елку, можно попытаться это пресечь, брызнув в кота водой из пульверизатора или издать громкий звук — например, хлопнуть в ладоши.

Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Жанна Каштанова рассказала, что домашние питомцы особенно сильно подвержены стрессу в период новогодних праздников. Специалист дала советы, как поддержать животных в столь непростой для них период.