Названы способы сэкономить на ТО

Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с «Праймом» объяснил, как можно сэкономить на техническом обслуживании автомобиля. По его словам, официальные дилеры при техосмотре часто предлагают ненужные услуги.

«В том случае, если вам начинают навязывать дополнительные услуги, то вы должны самостоятельно принимать решения, воспользовавшись здравым смыслом и техническими знаниями, если они есть. Если же представитель дилера не в состоянии понятно обосновать необходимость дополнительных операций — смело от них отказывайтесь», — посоветовал Васильев.

Перед техобслуживанием лучше изучить перечень официальных работ, которые дилер должен провести на автомобиле, согласно регламенту автопроизводителя.

Закон также позволяет проводить техобслуживание не у официального дилера, а в любом сертифицированном техническом центре, уточнили «Известия». Такой вариант зачастую обходится автомобилистам дешевле.