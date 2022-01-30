Названы способы сэкономить на коммунальных платежах

Снизить платежи за коммунальные услуги помогут четыре способа — установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, экономное использование воды и получение субсидии. Об этом Ura.ru рассказали эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

Эксперты посоветовали сравнивать свои платежи с соседями, а также обращать внимание на показания счетчика воды перед отъездом и по возвращении. Если счетчик сильно прокрутился, возможно, есть какая-то неисправность, не позволяющая экономно расходовать воду, — например, может подтекать унитаз.

«Есть мифические утверждения, что экономнее принимать ванну, чем душ, даже в методичках встречал такое. Это чушь полнейшая. Быстрый утренний душ не занимает и трети ванны», — заметил Илья Рыбальченко. Он также посоветовал проверять, не подтекают ли краны, и закрывать воду во время чистки зубов.

По словам Рыбальченко, часть электроэнергии расходуется, даже когда в квартире никого нет. Например, Wi-Fi-роутер, охранная система, различные электроприборы, воткнутые в розетку, потребляют некоторое количество электричества. И даже сам счетчик расходует электроэнергию, потому что он тоже работает от электричества, отметил эксперт.

С ним согласен Виктор Федорук. Он посоветовал выключать электроприборы, ставить счетчики, следить, чтобы не подтекали краны. Тогда платежи будут меньше.

«Сегодня расходы на ЖКХ огромные, и у нас есть право получить субсидию», — напомнил эксперт. Оформить льготу можно в МФЦ.

Право на субсидии за услуги ЖКХ имеют льготные категории граждан: ветераны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Им придется платить не выше 10–22% от своего дохода в зависимости от региона.

Ранее стало известно, что платежи за жилищно-коммунальные услуги для каждого региона будут рассчитываться индивидуально с 1 января 2022 года. Индексация платежей начнется во втором полугодии, повышение планируется в пределах от 2,9 до 6,5%.