Названы способы определить спелую дыню

Биолог Михаил Воробьев рассказал, как выбрать спелую и вкусную дыню. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что визуально невозможно определить содержание нитратов в дыне. А вот найти спелый плод можно.

Главный признак качества — это запах. Чем дыня ароматнее, тем она более вкусная.

«Обязательно надо прощупать, чтобы плотность корки была однородная, не было мягких мест и ударений», — добавил Воробьев.

Он пояснил, что если дыню роняли, мякоть в этом месте будет горькой и невкусной.