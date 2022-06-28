Названы способы охладить квартиру без кондиционера

Аномальная жара стоит в Москве уже несколько дней. Есть несколько способов охладить квартиру даже при отсутствии кондиционера, передала «Вечерняя Москва».

Чтобы квартира не прогревалась на день, нужно плотно завешивать окна. Для этого подойдут плотные шторы, жалюзи или специальная светоотражающая пленка, которая наклеивается на стекло. Завешивать окна нужно уже рано утром, как только солнце начинает в них светить.

Чтобы воздух не застаивался в квартире, можно использовать вентилятор. Для большего эффекта охлаждения рекомендуется поставить перед вентилятором емкость со льдом или бутылки с холодной водой. Благодаря обдуву вентилятора холодные испарения будут распространяться по комнате, охлаждая ее. Также сделать среду дома более комфортной помогут увлажнители воздуха.

Квартиру обязательно нужно проветривать, но делать это лучше тогда, когда на улице наиболее прохладно — то есть, вечером или очень рано утром.

В квартире лучше уменьшить количество текстиля (пледы, ковры и так далее). Такие вещи притягивают и сохраняют тепло. Регулярная влажная уборка тоже поможет немного охладить помещение.