Названы способы очистить тостер подручными средствами

Тостер часто загрязняется пригоревшими кусочками хлеба, и очистить его, особенно изнутри, бывает не так просто. Издание utro.ru назвало несколько способов эффективно очистить тостер с помощью простых средств, которые всегда есть под рукой.

Очистить прибор можно, например, с помощью пищевой алюминиевой фольги. Для этого нужно смять из нее кусок, чтобы получить что-то вроде губки, смочить небольшим количеством воды и протереть тостер от засоров или жирных пятен.

Неожиданно, но в борьбе с жирными следами может помочь лечебное средство для увлажнения локтей. Им нужно натереть тостер, а после стереть все тряпкой, смоченной в уксусе.

Чтобы произвести очистку изнутри, можно засыпать в тостер соль, примерно на пару сантиметров, а после потрясти его в течение двух минут. Так можно убрать некоторые пригорелые крошки. Чтобы очистить тостер от соли, можно использовать фен.

Также изнутри тостер можно потереть влажной зубной щеткой, посыпанной содой.