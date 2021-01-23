Названы способы обмана клиентов банками при закрытии вклада

Банки привлекают клиентов высокими процентами и другими рекламными трюками. При досрочном закрытии вклада или после его продления ожидания могут разойтись с реальностью — ставки не всегда действуют весь срок.

«Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора», — приводит агентство «Прайм» слова основателя консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Собеседник посоветовал при открытии вклада внимательно читать условия досрочного расторжения договора. По его словам, часто бывает так, что при преждевременном расторжении договора его доходность становится минимальной. Кредитные организации при возврате денег удерживают все бонусы.

Ткаченко добавил, что при продлении вклада часто меняются его условия, и доходность становится ниже. Чтобы не попасть на уловки банка, нужно скрупулезно изучить все нюансы.

Ранее преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, что самый безопасный способ накопить денег — это банковский вклад, который компенсирует инфляционные издержки. Доход будет низким, но если кредитная организация лишится лицензии, государство вернет средства.