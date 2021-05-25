Названы способы избавить смородину от галловой тли

Дачникам перечислили способы, как избавить красную смородину от галловой тли. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Существует несколько способов борьбы с этим вредителем. Во-первых, если повреждения от него видны только на листочках, нужно сорвать их и сжечь. Если листков достаточно много, можно приготовить специальный настой и обработать растение.

Для этого нужно взять 500 грамм табачной пыли, замочить их в пяти литрах воды и оставить на 30 часов. Полученный настой процеживается, а потом им опрыскивают растение.

Кроме того, подойдет раствор из далматской ромашки. 300 грамм ее соцветий нужно смешать с ведром воды, дать настояться в теплом месте, а потом также опрыскать растение.

Если куст поражен значительно, можно купить специальные препараты. Для начала следует обрызгать его раствором «Фитоверма». Через пять дней следует еще раз проверить растение. Если насекомых не стало меньше, используйте препарат «Актеллик».

Если количество тли заметно уменьшилось, но не до конца, используйте «Конфидор» или «Актару».