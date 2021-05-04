Названы способы хорошо провести время на даче

Роспотребнадзора рекомендовал россиянам провести майскую неделю выходных на даче. Стали известны способы, как интересно провести время. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Во-первых, можно сходить в поход или просто устроить пикник. Для этого не обязательно далеко уходить со своего участка. Нужно запастись едой, пледами и можно взять палатку.

Во-вторых, будет неплохо устроить фотосессию. На природе есть множество красивых мест, в которых получатся интересные фотографии.

В-третьих, можно построить шалаш из-подручных материалов: веток и листьев.

Также на выходных есть много свободного времени, которое можно потратить на чтение книг. Можно составить список и прочитать его на свежем воздухе, наслаждаясь природой.

Кроме того, можно заняться коллекционированием. Например, собрать разные растения и сделать гербарий. Или поискать красивые камни и смастерить для них коробку.

Еще один хороший способ — соорудить на участке качели, которыми можно будет пользоваться еще долгое время. Кроме качелей, можно сделать гамак.