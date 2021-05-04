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    04 мая 2021, 13:54

    Названы способы хорошо провести время на даче

    Дарья Морозова

    Роспотребнадзора рекомендовал россиянам провести майскую неделю выходных на даче. Стали известны способы, как интересно провести время. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Во-первых, можно сходить в поход или просто устроить пикник. Для этого не обязательно далеко уходить со своего участка. Нужно запастись едой, пледами и можно взять палатку.

    Во-вторых, будет неплохо устроить фотосессию. На природе есть множество красивых мест, в которых получатся интересные фотографии.

    В-третьих, можно построить шалаш из-подручных материалов: веток и листьев.

    Также на выходных есть много свободного времени, которое можно потратить на чтение книг. Можно составить список и прочитать его на свежем воздухе, наслаждаясь природой.

    Кроме того, можно заняться коллекционированием. Например, собрать разные растения и сделать гербарий. Или поискать красивые камни и смастерить для них коробку.

    Еще один хороший способ — соорудить на участке качели, которыми можно будет пользоваться еще долгое время. Кроме качелей, можно сделать гамак.